Confirman la primera muerte por hantavirus en Mar del Plata

Se trata de un hombre de 33 años que vivía en Sierra de los Padres. Desde la Secretaría de Salud Municipal afirmaron que se cumplieron todos los protocolos.

Mar del Plata tuvo su primera muerte por hantavirus: un hombre de 33 años falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Fuentes de la Secretaría de Salud Municipal le confirmaron a LA CAPITAL que la víctima residía en Sierra de los Padres, cazaba en áreas rurales y practicaba la taxidermia, técnica que consiste en disecar animales para su conservación. Tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad, ingresó al hospital donde falleció.

La Secretaría de Salud municipal detalló que antes la sospechas de un caso de hantavirus activó el protocolo sanitario. En ese sentido, el equipo de Epidemiología de la Región Sanitaria VIII realizó el control de foco e identificó a los contactos estrechos de la víctima. En paralelo, enviaron las muestras al Instituto Malbrán, donde los análisis confirmaron el diagnóstico positivo.

Tras la confirmación, personal de Zoonosis contactó a los familiares directos del hombre para instruirlos sobre las medidas de prevención. Agentes de Control de Plagas asistieron a la vivienda de la víctima, ubicada en la zona urbana de Sierra de los Padres, donde ejecutaron tareas de desinfección y desratización en todo el terreno.

Como medida final, la Delegación de Sierra de los Padres intimó a los vecinos de las propiedades linderas. La orden municipal exige mantener el pasto corto y realizar desmalezamientos en las zonas aledañas para evitar la presencia de roedores.

Alerta en el país

Argentina atraviesa un escenario de alerta sanitaria por el avance del hantavirus en distintos puntos del territorio. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, en 2025 se notificaron 72 casos confirmados y 22 muertes. Estas cifras marcan el año más grave para la enfermedad desde 2019, con una letalidad del 29,2%, valor que duplica el promedio de los últimos cuatro años.

La preocupación de las autoridades se centra en la Región Centro, que concentra el 64% de los casos totales. Provincias como Santa Fe, con 13 diagnósticos, y Buenos Aires están en situación de brote. El noroeste argentino sigue en la escala de incidencia con el 21% de los contagios, principalmente en Salta y Jujuy.

En la Patagonia, aunque los contagios son menos frecuentes, el riesgo se mantiene alto debido a la agresividad de la cepa local. El Ministerio de Salud advierte que el aumento de la mortalidad podría vincularse con la subnotificación de casos leves y demoras en la consulta médica. El hantavirus suele confundirse inicialmente con gripe o dengue, lo que retrasa el tratamiento crítico.

Ante este panorama, los equipos de salud refuerzan las tareas de prevención en zonas rurales y periurbanas. La recomendación oficial es mantener el pasto corto, ventilar ambientes cerrados y utilizar protección al limpiar galpones. El contacto con secreciones de roedores silvestres sigue siendo la principal vía de transmisión en todo el país.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave causada por el virus hanta. Los ratones silvestres, conocidos como “colilargos”, lo transmiten a través de la saliva, la orina y las heces.

El contagio en humanos ocurre principalmente al respirar aire contaminado por secreciones del roedor en lugares cerrados o con poco mantenimiento. También puede transmitirse por contacto directo al tocar ratones vivos o muertos, o por mordeduras. En ciertos casos, se registra el contagio de persona a persona.

Los síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe: fiebre, dolores musculares, escalofríos y náuseas. Sin embargo, el cuadro puede evolucionar rápidamente hacia el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, que provoca dificultad respiratoria y fallas cardíacas.

Para prevenir la enfermedad, es clave ventilar ambientes que estuvieron cerrados, usar lavandina para desinfectar pisos y mantener el pasto corto en los alrededores de las casas para evitar que los roedores aniden cerca. No existe un tratamiento específico; la detección temprana es vital para la supervivencia del paciente.