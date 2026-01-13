CINCO PERSONAS HERIDAS EN UN ACCIDENTE VIAL SOBRE LA RUTA 41

Un siniestro de tránsito ocurrió en la Ruta Nº 41, dentro del partido de General Belgrano, donde dos vehículos colisionaron por causas que se investigan.

Como saldo del accidente, cinco personas sufrieron heridas, algunas de ellas de consideración.

Las víctimas fueron asistidas en el lugar y luego trasladadas al Hospital Municipal de General Belgrano para su atención.