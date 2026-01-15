Asaltan a una familia de turistas y a una pareja en dos casas de Sierra de los Padres

Los hechos ocurrieron este jueves a la madrugada en domicilios vecinos. Las víctimas fueron maniatadas con cables y, en total, los ladrones se alzaron con 13.500 dólares, casi dos millones de pesos y un vehículo.

Los hechos ocurrieron este jueves a la madrugada en domicilios lindantes. Las víctimas fueron maniatadas con cables y, en total, los ladrones se alzaron con 13.500 dólares y casi dos millones de pesos.

Los casos se produjeron en dos viviendas de Graciela al 400. El primero comenzó cuando un hombre oriundo de Quilmes sacó a su perro a la calle a las 2 de la mañana. Entonces, un ladrón armado y con el rostro cubierto se apareció sorpresivamente y lo redujo con la ayuda de otros dos cómplices.

En pocos segundos, los asaltantes se introdujeron a la propiedad y maniataron con cables a la víctima, de 57 años, a su esposa de 52, y a sus hijos de 19 y 17. Luego de amenazar a los cuatro con una pistola, se hicieron de 300 mil pesos y un televisor de 65 pulgadas. También se llevaron de la vivienda el equipo de grabación perteneciente al circuito cerrado de cámaras.

Según denunciaría luego la pareja de abogados quilmeña que se encontraba de vacaciones en Sierra de los Padres, los tres delincuentes llevaban colocados guantes y permanecieron en el inmueble alrededor de una hora y media. También manifestaron en su denuncia ante la comisaría decimocuarta -con jurisdicción en la zona-, que los intrusos no les provocaron lesiones a pesar de su violento accionar.

El segundo de los casos fue cometido en una vivienda lindera en la que viven un hombre de 72 años y su esposa de 70, a las 3 de la madrugada. Es decir, por el horario y las características de los asaltantes que describieron las víctimas, se sospecha que se trató de los mismos autores.

En esta oportunidad, fueron dos los ladrones que ingresaron a la casa de los jubilados por el living y redujeron primero al hombre y luego a la mujer, mientras el tercero probablemente había quedado afuera, encargado de la custodia de los elementos sustraídos antes. Allí, y al igual que en el hecho anterior, maniataron a ambas víctimas con cables, pero no las golpearon.

El botín en este hecho fue superior: según la denuncia posterior, se llevaron 13.500 dólares y un millón y medio de pesos. Conforme trascendió, permanecieron en el inmueble menos de una hora, y se dieron a la fuga en el rodado del matrimonio, marca Jeep Compass de color blanco y techo negro.

Las investigaciones de los dos casos ocurridos en Sierra de los Padres quedaron a cargo del fiscal Mariano Moyano, que se haya de licencia y que es reemplazado, mientras tanto, por su par Fernando Berlingeri.

