Alerta sanitaria. Ante el aumento de casos de hantavirus en La Plata, difunden recomendaciones para prevenir contagios

El Hantavirus volvió a encender alertas sanitarias y autoridades reforzaron medidas preventivas para reducir contagios en la región ante el aumento de casos.

El avance del hantavirus en La Plata llevó a las autoridades sanitarias a difundir una serie de recomendaciones clave para evitar contagios. La ciudad registró el mayor número de casos confirmados en la provincia de Buenos Aires durante 2025, según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud.

El informe oficial advirtió sobre un aumento sostenido de la enfermedad y una letalidad considerada alta. Hasta la semana epidemiológica que finalizó el 20 de diciembre, se confirmaron 25 casos en la provincia, con seis fallecimientos, uno de ellos en La Plata.

Ante este escenario, el Ministerio reforzó la vigilancia epidemiológica y subrayó la necesidad de extremar cuidados, especialmente durante los meses de mayor circulación del virus, que se concentran históricamente entre la primavera y el verano.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la principal vía de transmisión del hantavirus es el contacto con excretas de roedores infectados. Por ese motivo, insistieron en la importancia de ventilar ambientes cerrados durante al menos 30 minutos antes de realizar tareas de limpieza.

También recomendaron evitar el contacto directo con roedores, vivos o muertos, y usar protección adecuada al limpiar galpones, depósitos o viviendas deshabitadas. El uso de guantes y barbijos forma parte de las medidas preventivas destacadas en los informes oficiales.

Otra de las pautas difundidas apunta al mantenimiento de patios y terrenos limpios, sin acumulación de residuos ni objetos en desuso. Estas condiciones reducen la posibilidad de presencia de roedores, considerados el principal reservorio del virus en la región.

Por último, remarcan la importancia de consultar con profesionales de la salud de inmediato ante fiebre, dolores musculares, cefalea o dificultad respiratoria.

Alerta sanitaria en toda la provincia

El Boletín Epidemiológico señaló que el número de casos registrados en 2025 supera al de los últimos tres años, incluso en períodos de menor incidencia. En ese contexto, La Plata se ubicó por encima de distritos como Berazategui, Chascomús, Zárate, Tandil y San Nicolás.

Si bien La Plata encabeza el listado provincial de casos confirmados, el boletín epidemiológico no detalla la distribución interna dentro del partido, por lo que no es posible identificar oficialmente qué barrios, zonas urbanas, periurbanas o rurales concentran los contagios.

En diciembre, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta regional por el aumento de casos de hantavirus en el Cono Sur y el incremento de la letalidad.