Actualizan el valor de las multas y algunas infracciones superan el millón de pesos

El exceso de velocidad encabeza el listado, con sanciones que pueden llegar hasta los $1.807.000. Los valores ya habían aumentado en noviembre.

Tras el último incremento aplicado en noviembre, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires volvió a actualizar el valor de la Unidad Fija (UF) y, a partir de enero de 2026, varias infracciones de tránsito habituales pasaron a tener multas que superan los $ 900.000, con un fuerte impacto en el bolsillo de los conductores. Algunas llegan incluso hasta $ 1.800.000.

El incremento está directamente vinculado al precio del litro de nafta premium en la sede La Plata del Automóvil Club Argentino (ACA), valor que se utiliza para determinar los montos de las infracciones a través de una Unidad Fija (UF). Dicha unidad de referencia que se ajusta periódicamente y se publica en el sistema oficial de infracciones.

Según datos del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, el valor de la UF estaba en $1.711 y ahora pasó a ser de $ 1.807, lo que elevó el monto final de las multas.

Entre las infracciones que pueden derivar en sanciones de hasta $ 903.500 se encuentran pasar un semáforo en rojo, negarse a exhibir la documentación obligatoria, no utilizar el cinturón de seguridad o el casco, y el uso del celular al volante.

Estas conductas están penadas con un rango de entre 100 y 500 UF, lo que implica multas que van desde los $ 180.700 hasta casi los $ 904.000.

Desde el organismo provincial explican que la severidad de estas sanciones se fundamenta en el alto riesgo que representan para la seguridad vial, ya que incrementan la posibilidad de siniestros y agravan las consecuencias en caso de accidentes.

El régimen sancionatorio contempla valores aún más elevados para infracciones consideradas de riesgo extremo.

El exceso de velocidad encabeza ese listado, con multas que pueden llegar hasta los $ 1.807.000. En el mismo nivel se ubican circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV), conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, hacerlo en contramano o transitar por la banquina.