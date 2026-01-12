ACCIDENTE EN LA FRONTERA DE PINAMAR: UN NIÑO DE 8 AÑOS RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO

Un violento choque ocurrido este lunes por la tarde en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar, dejó a un niño de ocho años internado en estado crítico y a un hombre herido, además de otros ocupantes con lesiones de menor gravedad. El siniestro se produjo en uno de los sectores de mayor circulación de vehículos recreativos durante la temporada, en momentos en que fuerzas de seguridad realizaban un operativo de prevención.

Un UTV tipo Can-Am que salía desde del interior de La Frontera colisionó de frente con una camioneta Volkswagen Amarok blanca. Como consecuencia del impacto, un hombre de 30 años que viajaba en el UTV sufrió heridas en el rostro, mientras que el niño de ocho años fue hallado inconsciente, con un traumatismo en la cabeza.

Una médica que pasaba circunstancialmente por el lugar comenzó de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar al menor hasta la llegada de la ambulancia. Minutos después, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar en estado grave. El hombre herido también fue derivado al mismo centro de salud para su atención.

En el operativo intervenían efectivos de la Policía Comunal, fuerzas especiales, Seguridad Vial y Tránsito municipal. En ese contexto, otro vehículo llegó posteriormente al lugar con dos menores que presentaban traumatismos, aunque se encontraban conscientes, y fueron trasladadas al hospital por sus propios medios para ser evaluadas.

La causa quedó caratulada como “lesiones culposas” y se encuentra bajo investigación judicial.