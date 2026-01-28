ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN BUENOS AIRES Y 25 DE MAYO DE DOLORES

En la noche de este martes se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Buenos Aires y 25 de Mayo.

El siniestro fue protagonizado por una motocicleta Honda Wey, conducida por un joven, quien fue infraccionado por circular sin casco protector, y un automóvil Volkswagen Gol Power, conducido por un hombre que no contaba con la documentación obligatoria.