ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN BUENOS AIRES Y 25 DE MAYO DE DOLORES

En la noche de este martes se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Buenos Aires y 25 de Mayo.
El siniestro fue protagonizado por una motocicleta Honda Wey, conducida por un joven, quien fue infraccionado por circular sin casco protector, y un automóvil Volkswagen Gol Power, conducido por un hombre que no contaba con la documentación obligatoria.
Como resultado del procedimiento, se labraron las infracciones correspondientes y el vehículo Volkswagen Gol Power fue secuestrado por falta de seguro. En el lugar intervino personal policial.