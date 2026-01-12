ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA POSTULANTES A REINAS Y PRINCESAS DE LA EDICIÓN N° 32 DE LA FIESTA NACIONAL DE LA GUITARRA

La Municipalidad de Dolores informa que desde el 15 de enero y hasta el 7 de febrero se encuentra abierta la inscripción para las jóvenes que deseen postularse como Reinas y Princesas de la Fiesta Nacional de la Guitarra, uno de los eventos turísticos y culturales más convocantes de la provincia de Buenos Aires.

La inscripción se realizará de manera presencial en la Secretaría de Turismo, de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a 19:00 hs, donde deberá presentarse la documentación correspondiente.

Entre los principales requisitos, se establece que las postulantes deberán tener entre 16 y 24 años de edad y acreditar un mínimo de tres años de residencia consecutiva en la ciudad de Dolores.