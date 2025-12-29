Uno por uno los aumentos que llegan en enero

Prepagas, alquileres y transporte público, entre otros, sufrirán en el inicio del 2026 un importante ajuste. Todos los detalles.

Pese a que este año atravesó la incertidumbre electoral, 2025 cerrará con la inflación anual más baja desde 2017. El acumulado de enero a noviembre de este año es del 27,9%, y a la espera de4 los datos de diciembre una serie de aumentos que llegarán en el inicio del año le meterán presión a los datos oficiales del Indec.

ALQUILERES

Los contratos que todavía se rigen bajo la derogada ley de Alquileres tendrán un aumento en torno al 36,39% en enero, una suba más moderada que los últimos meses, aunque sigue siendo significativa para los inquilinos. Así, por ejemplo, si desde enero de 2025 una familia viene pagando $700.000 al mes por su vivienda, el nuevo monto mensual será ahora de $954.730 para el período anual que va desde enero de 2026 hasta diciembre de ese año.

En tanto, los contratos celebrados del 30 de diciembre de 2023 en adelante se rigen por el “Mega DNU” 70/23 de Javier Milei, que permitió acordar libremente entre las partes tanto la frecuencia como el índice. Lo más común pasó a ser el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec cada 3 o 4 meses, aunque las partes también pueden pactar actualizaciones por ICL, CCP y otras fórmulas.

Los que tengan una actualización trimestral por IPC sufrirán subas en torno al 7,4%. Es decir que un alquiler de $700.000 pasará a $752.263 para enero, febrero y marzo. Para los acuerdos de índole cuatrimestral evidenciarán subas del 9,7%. Un inmueble con contrato por $700.000 pasará a costar $767.900.

PREPAGAS

Los aranceles de las prepagas tendrían un nuevo ajuste para enero de 2026, para ubicarse en torno del 2,5% a nivel nacional tomando en cuenta la evolución de los precios media por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, acumularía una suba anual del 25,6%. El alza también aplica a los copagos.

Las empresas justifican estos incrementos en el aumento sostenido de los costos del sistema de salud, que incluye salarios del personal médico, insumos, medicamentos y gastos operativos.

TRANSPORTE

El arranque de enero de 2026 traerá nuevos aumentos en las tarifas del transporte público del AMBA, que alcanzarán a colectivos, subtes, premetro y trenes. Las subas forman parte del mecanismo de actualización mensual vigente, que combina la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un adicional fijo.

A partir del 1 de enero, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán en torno al 4,5%. Así, las tarifas quedarían de la siguiente manera:

0 a 3 km: $688,06

3 a 6 km: $766,50

6 a 12 km: $825,55

12 a 27 km: $884,66

Más de 27 km: $943,35

Líneas nacionales

0 a 3 km: $494,83

3 a 6 km: $551,24

6 a 12 km: $593,70

12 a 27 km: $636,21

Más de 27 km: $678,42

VTV

El Ministerio de Transporte bonaerense actualizará desde mediados de enero la tarifa básica del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), que pasará a costar $97.057,65 con IVA incluido, un 21,8% más que la que se pagaba desde febrero.

El monto se estableció según lo dispuesto mediante la Resolución 369/2025 publicada en el Boletín Oficial. Corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario, que se calculan a partir de ese valor base. Las motos tendrán un valor de $38.801,03, mientras que vehículos de más de 2500 kilos pagarán $174.604,64.

GAS

El Gobierno nacional volvió a mover una de las variables clave del esquema tarifario. A través de una resolución oficial, la Secretaría de Energía dispuso una actualización en el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un componente central en la conformación de las facturas que pagan usuarios residenciales y comerciales. El ajuste comenzará a regir para los consumos realizados desde enero de 2026.

La medida quedó formalizada mediante la resolución 605/2025, publicada en el Boletín Oficial, y establece un incremento del 0,53% respecto del valor vigente. Si bien el aumento se aplica sobre el gas mayorista -el precio que abonan las distribuidoras antes de sumar transporte, distribución, impuestos y cargos adicionales-, su impacto llega de manera directa al monto final que pagan los usuarios.

CABLE Y TELEFONÍA

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de enero, aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento que oscilará entre 3 y 4,5%, según el servicio y la operadora.