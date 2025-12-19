TRAGEDIA EN LA RUTA 36: FALLECIÓ JOVEN MADRE EN UN VIOLENTO VUELCO

Una pareja venía con sus dos hijas en un Peugeot 408 cuando por motivos que se tratan de establecer el vehículo volcó en la cinta asfáltica, la mujer de 27 años salió despedida y murió.

El Peugeot 408 volcó en el kilómetro 68 de la Ruta 36. En el rodado viajaban además dos niñas de 2 y 4 años, hijas de la víctima, quienes resultaron con lesiones leves. Ambas fueron asistidas por personal médico y trasladadas al Hospital de Niños de La Plata, donde permanecen fuera de peligro.

El conductor del vehículo, esposo de la mujer fallecida, resultó ileso.