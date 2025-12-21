Se conoció el primer parte médico de Cristina Kirchner tras la operación de apendicitis

El Sanatorio Otamendi informó cómo evoluciona la salud de Cristina Kirchner tras ser operada de apendicitis con peritonitis localizada.

Según informó el sanatorio en un comunicado oficial, la ex mandataria “ingresó a nuestra institución el día de hoy (por el sábado) presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo”, diagnóstico que fue corroborado tras los estudios correspondientes.

El parte médico y la evolución de Cristina Kirchner

El documento difundido por el sanatorio precisó que Cristina Kirchner fue sometida durante la tarde a una cirugía laparoscópica que confirmó una apendicitis con peritonitis localizada. La intervención se realizó sin inconvenientes y el resultado fue favorable.

En el mismo parte, firmado por la directora médica del establecimiento, Marisa Lanfranconi, se indicó que la paciente se encuentra “evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”, lo que llevó tranquilidad sobre su estado de salud.

La operación se decidió luego de que profesionales de la salud evaluaran a la expresidenta en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. Tras esa primera revisión, se determinó su traslado para realizar estudios más complejos.

Durante la tarde y la noche del sábado, militantes y simpatizantes se acercaron al Sanatorio Otamendi para manifestar su apoyo, con banderas y pancartas en las inmediaciones del centro de salud. Entre los mensajes exhibidos se destacó la consigna “Nunca caminarás sola”.