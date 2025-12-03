SAN CLEMENTE: DETIENEN A UN HOMBRE CON CASI UN KILO DE COCAÍNA EN UN CONTROL SOBRE RUTA 11

Este miércoles 3 de diciembre, en un operativo de control realizado este miércoles en el acceso a San Clemente, personal de Drogas Ilícitas Dolores detuvo a un hombre que transportaba casi un kilogramo de cocaína oculto dentro de su vehículo.

El procedimiento se llevó a cabo a la altura del kilómetro 308 de la Ruta 11, donde los agentes identificaron a un Chevrolet Corsa que ingresaba al Partido de La Costa. Al advertir un olor inusual proveniente del interior del auto, los efectivos realizaron una requisa en presencia de un testigo y hallaron diez bolsas de nylon con clorhidrato de cocaína, con un valor estimado en más de 30 millones de pesos.

El conductor, oriundo de Mar de Ajó, quedó aprehendido.

Además, se secuestraron su teléfono celular y una suma de dinero en efectivo.