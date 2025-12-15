Mar del Plata: Una mujer envenenó a sus perros y se suicidó en su casa del barrio Parque Hermoso

Ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 200, entre 11 y 9. Personal policial trabajó en el lugar, donde además de la moradora halló muertos a diez animales.

Una mujer de 64 años envenenó a sus perros y se suicidó este lunes en su casa del barrio Parque Hermoso.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 200, entre 11 y 9, donde trabajó personal policial bajo las órdenes del fiscal Alejandro Pellegrinelli. Los efectivos que arribaron a la propiedad hallaron muerta a la moradora y a sus diez mascotas.

Previamente, y a pesar de que la mujer no presentaba antecedentes de depresión o problemas psiquiátricos, había llamado a su hermana, quien concurrió al lugar, donde la encontró atrincherada. En tanto, vio que los animales se comportaban de forma extraña y decidió llamar al Servicio de Emergencias 911.

Poco después, policías de la subcomisaría Parque Hermoso arribó al sitio, ingresó al ambiente donde estaba la moradora, ya sin signos vitales. A pesar de ello, acudió también personal del SAME en una ambulancia, le practicó maniobras tendientes a reanimarla, pero no lo logró, por lo que se la declaró fallecida, tal como también les ocurrió a los perros, que habían sido intoxicados.

El fiscal Pellegrinelli inició un expediente judicial caratulado “Averiguación causales de muerte”, y ordenó distintas medidas a la Policía Científica, que realizó los peritajes de rigor en la vivienda y retiró el cadáver para trasladarlo luego a la morgue.

