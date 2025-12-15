Mar del Plata: Con la Bendición de las Aguas y dio inicio a la temporada de verano

“Vivimos en la ciudad más hermosa del mundo, cuidemos el camino que venimos desarrollando en estos seis años”, aseguró el intendente en un colorido acto que se llevó a cabo en el Paseo Hermitage.

El intendente Agustín Neme encabezó este lunes la tradicional Bendición de las Aguas, el evento que inaugura oficialmente la temporada de verano, y llamó a cuidar “el camino” que emprendió la ciudad durante los últimos “seis años”.

El acto se llevó a cabo en la Escalera Imperial, ubicada en el Paseo Hermitage. Asistieron cientos de vecinos, además de autoridades municipales, empresarios y representantes de las fuerzas de seguridad.

La celebración comenzó con el Himno Nacional Argentino, interpretado en esta ocasión por la Banda de Música del Área Naval Atlántica, que también exhibió un amplio repertorio de canciones durante la jornada. Luego fue el turno de la Guardia Nacional del Mar, dirigida por Alejandro Magrini, que desfiló frente a la costa con un colorido espectáculo.

Minutos después, el obispo de la ciudad, Ernesto Giobando, realizó la tradicional bendición. “Pedimos que esta temporada sea de verdadero descanso para los turistas y de trabajo digno para los marplatenses”, señaló el titular de la Diócesis de Mar del Plata.

Sobre el cierre del acto, Neme tomó la palabra y destacó en primer lugar los valores del esfuerzo y la responsabilidad.

“Para mí, es un día muy importante. Recién me acordaba cuando de muy joven estudié para ser guardavida en otro país. Y sé del esfuerzo, el cuidado y la responsabilidad que eso significa. O el esfuerzo que me inculcó mi familia en levantarse temprano, abrir un comercio, pagar un impuesto, ser respetuoso con el cliente”, analizó el jefe comunal.

“Vivimos en la ciudad más hermosa del mundo -continuó Neme- , cuidemos el camino que venimos desarrollando en estos seis años, en una temporada que para nosotros es de 12 meses, todos los días, con nuevos eventos, con nuevas atracciones para no solo quienes disfrutan y visitan nuestra ciudad, sino para todos los vecinos”.

El intendente pidió “cuidado y respeto” entre los ciudadanos y para los turistas que visiten la ciudad. “Todos los marplatenses y batanes tenemos que tener la camiseta puesta y esforzarnos todos los días en este sentido”, resaltó.

Neme llamó a “tirar para el mismo lado”, teniendo en cuenta lo que se ha “logrado y lo que aún resta”. “Seamos pastores de nuestra ciudad con respeto, esfuerzo y empatía. Entre nosotros mismos y con quienes visiten nuestra ciudad”, concluyó.

La tradicional Bendición de las Aguas finalizó con la interpretación de dos canciones -Rezo por Vos y Cae el Sol- a cargo de Romina Galarza y Lucas Nemi, del Instituto Musical Romairone.

Entre otros, participaron del acto Agustín Neme; el empresario Florencio Aldrey; el obispo de Mar del Plata, Ernesto Giobando; el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt; el titular del Emturyc, Bernardo Martín; la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone; el presidente de Obras Sanitarias, Carlos Katz; el secretario de Educación, Fernando Rizzi; los concejales Julián Bussetti, Florencia Ranellucci, Vilma Baragiola, Gabriela Azcoitía, Liliana Piccolo; y representantes de las fuerzas de seguridad.