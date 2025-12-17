Mar del Plata: al menos tres mujeres murieron en el incendio de un geriátrico

El incendio se produjo esta madrugada en Mar del Plata. Además de los tres decesos también hay varios heridos entre residentes del geriátrico y bomberos.

Un trágico incendio se desató esta madrugada en un geriátrico de la ciudad de Mar del Plata que al menos dejó 3 muertos -todas mujeres- y varios heridos. El siniestro se originó en el geriátrico Sagrada Familia, en la calle Jujuy al 1100.

De acuerdo a información de La Capital de Mar del Plata, los tres decesos se produjeron en el mismo establecimiento.

Las víctimas del geriátrico

Las personas fallecidas son mujeres que se encontraban alojadas allí: Teresa Caporaleti (95), Beatriz Méndez (95) y María Vásquez (80). En el Hospital de Agudos Oscar Alende está internada otra mujer de 79 años en grace estado.

La rápida actuación de bomberos y ambulancias del SAME permitieron socorrer rápidamente a los residentes del geriátrico. En esa tarea, al menos doce policías debieron ser trasladados al Hospital Privado de Comunidad por intoxicación producto del humo inhalado.

Según trascendidos, el incendio se habría originado en el segundo piso del geriátrico que contaba con 27 habitaciones.