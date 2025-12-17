La nueva expedición del CONICET y la UBA navega frente a la costa bonaerense

A bordo de un buque oceanográfico, 25 especialistas del CONICET y la UBA investigan las profundidades del Mar Argentino, tarea que se transmite por streaming.

La expedición “Vida en los Extremos” -la gran apuesta científica del CONICET y la UBA para este cierre de 2025- se encuentra este miércoles a la altura de la costa bonaerense, en el Mar Argentino. La misión continúa la campaña anterior (“Talud Continental IV”), cuyo streaming fue un éxito mundial.

A bordo del buque oceanográfico Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute, la misión comenzó el 14 de diciembre y culminará el 10 de enero de 2026. Recorre el talud continental (donde la plataforma submarina cae hacia el abismo) desde Buenos Aires hasta Puerto Madryn, según consta en la plataforma de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.