DOLORES PRESENTE EN MASTERCHEF: BETULAR, LA TORTA ARGENTINA Y LA VISITA DEL CHEF AGUSTÍN DÍAZ

En la emisión de anoche de MasterChef, la tradicional “torta argentina” se llevó todo el protagonismo. El desafío, inspirado en la Revolución de Mayo, consistió en recrear el emblemático postre de 25 capas con dulce de leche y glasé real, una preparación que Damián Betular -oriundo de Dolores, el primer pueblo patrio- presentó como modelo para los participantes.

Las duplas debieron replicar fielmente la versión mostrada por el jurado, que luego evaluó cuatro tortas distintas elaboradas en el estudio. Entre todas, dos se destacaron por técnica, sabor y presentación: las realizadas por Sofía Martínez junto a Andy Chango, y la de Alex Pelao con Julia Calvo.

Sofi y Andy finalmente se llevaron los mayores elogios por hacer la torta más lograda de la noche.

Además, la jornada tuvo la presencia en el estudio del chef dolorense Agustín Díaz, quien acompañó la consigna y aportó su mirada sobre esta receta profundamente ligada a la identidad histórica y gastronómica de Dolores.