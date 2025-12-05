DOLORENSES APREHENDIDOS CON DROGA EN UN CONTROL EN LA AUTOVÍA 2, CHASCOMUS

Este jueves, personal de la Policía Vial Chascomús llevó adelante un operativo que terminó con la aprehensión de dos personas domiciliadas en Dolores, luego de ser interceptadas mientras circulaban por la autovía 2, a la altura del kilómetro 125 en sentido ascendente.

Los agentes detuvieron la marcha de un Volkswagen Gol Trend, conducido por un hombre de 32 años, acompañado por una mujer de 25, ambos domiciliados en Dolores.

Durante la identificación, y tras realizar una requisa en presencia de un testigo, se halló entre las pertenencias de la joven un envoltorio de nylon que contenía un ladrillo de marihuana compactada, además de otro trozo de la misma sustancia.

También se secuestró un envoltorio de nylon verde con cocaína, una balanza, dos cucharas, una tijera y una suma de dinero.