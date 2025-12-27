DESAFECTAN A UN POLICÍA QUE DISPARÓ AL AIRE DURANTE LOS FESTEJOS DE NAVIDAD

CAÑUELAS – El hecho causó un fuerte rechazo en medio de la conmoción por el caso de una niña herida por una proyectil de bala disparada el 25 de noviembre en Morón. El comisario le inició un sumario administrativo y dispuso la inmediata desafectación del servicio.

El agente, de 22 años, es hijo de policías y trabajaba como chofer en la sede policial. El comisario Fabián Ernesto Rolón le inició un sumario administrativo. En simultáneo, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense dispuso la inmediata desafectación del servicio. .

El caso trascendió porque un colega lo grabó en el momento en el que efectuó los disparos al aire, y el propio agente policial lo compartió en sus historias de Instagram.

De acuerdo con InfoCañuelas, no utilizó cartuchos de guerra sino proyectiles anti motín que tienen una baja carga de pólvora (se los utiliza para actuar dentro de los calabozos en caso de tumultos). No obstante, su acción está totalmente prohibida por el reglamento policial.