Comienza la Fase 4 del programa económico: inyección de pesos y compra de divisas

Lo anunció el Banco Central y comenzará el primero de enero.

El Gobierno iniciará el primero de enero la Fase 4 del programa económico, cuyos ejes serán la compra de divisas y la inyección de pesos en el mercado.

Los datos figuran en los lineamientos presentados por la autoridad monetaria para 2026. La Fase 4 buscará continuar con la baja de la inflación y acumular reservas mediante una remonetización de la economía.

“El monitoreo y control de agregados monetarios será crucial en esta próxima etapa de remonetización”, avisó el organismo presidido por Santiago Bausili.

El Banco Central (BCRA) dijo que la oferta monetaria acompañará la recuperación de la demanda de dinero, “priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales”.

La autoridad monetaria comprará hasta 5% diario de lo que mueva el mercado y podrá hacer adquisiciones en bloque por fuera de esas operaciones.

Además, comenzarán a regir las nuevas bandas cambiarias en línea con el ajuste definido por la inflación con dos meses de rezago, en este caso el 2,3% de octubre último.

En enero, el Tesoro debe afrontar vencimientos de deuda por unos USD 4.200 millones, para lo cual será clave la estrategia de acumulación de divisas.

Para el BCRA, el crecimiento de financiamiento en el mercado externo de las empresas permitirá que el flujo de compra de reservas se traduzca en un aumento del stock de reservas, toda vez que estas no deban emplearse para atender vencimientos de capital e intereses”.

Flexibilización del cepo cambiario

El BCRA brindó algunas pistas sobre cuándo espera aflojar el cepo cambiario vigente para empresas.

Explicó que “en la medida que se observen progresos en el fortalecimiento del equilibrio en el mercado cambiario y un acceso fluido a mercados externos por parte del Tesoro, el BCRA podrá considerar oportuno continuar flexibilizando las restricciones cambiarias que persisten sobre stocks de dividendos y pago de deudas comerciales previas al 2025”.

En ese contexto, el BCRA continuará avanzando con el proceso de normalización de la política de encajes bancarios, reconociendo su impacto sobre el equilibrio monetario y la intermediación financiera.

“Cualquier modificación se llevará a cabo de manera consistente con la estabilidad de precios y con la recuperación del crédito”, señaló la autoridad monetaria.