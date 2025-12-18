Brote de tos convulsa: llaman a reforzar la vacunación en Mar del Plata

“Estamos en una situación de alerta”, aseguran desde el Hospital Materno Infantil tras la detección de varios casos. A nivel nacional se reporta un incremento de infecciones. Qué es esta enfermedad, cuáles son los síntomas y cómo prevenirla.

La tos convulsa, también conocida como tos ferina o coqueluche, es un tipo de infección respiratoria aguda muy contagiosa, pero también prevenible. Hay un brote en toda la región y Mar del Plata no es la excepción, por lo cual desde el Hospital Materno Infantil destacan la necesidad de reforzar la vacunación y saber detectar los síntomas a tiempo.

Según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, en lo que va del 2025 se registraron 846 infecciones y siete muertes en menores de dos años en Argentina. Se trata del mayor número de casos desde 2019 y el aumento, según los profesionales, estaría directamente vinculado a las bajas coberturas de vacunación en la población.

En Mar del Plata ya se detectaron casos de tos convulsa y el sistema de salud está hoy en “situación de alerta”. Así lo explicó la doctora Alina Guarino Barrutia, médica pediatra y epidemióloga del Hospital Materno Infantil, quien habló con LA CAPITAL y brindó detalles sobre una enfermedad que muchas veces se subestima, pero que puede tener consecuencias graves, sobre todo en los más chicos.

“La tos convulsa es una enfermedad que afecta al aparato respiratorio y está producida por una bacteria”, indicó Guarino Barrutia. Y detalló cuáles son los síntomas más frecuentes: “Se presenta con tos persistente, fiebre, episodios de tos que pueden provocar vómitos y, en los casos más graves, tos que genera apneas o cambios en la coloración, sobre todo en los bebés”.

En cuanto a la situación local, la especialista señaló que el contexto es similar al del resto del continente. “En Mar del Plata, como en todas las Américas, estamos ante un brote, en una situación de alerta por tos convulsa”, afirmó.

Sin embargo, llevó tranquilidad respecto al escenario actual en el principal hospital pediátrico de la ciudad y la zona: “Por lo menos acá, en nuestro hospital, no tenemos pacientes internados con tos convulsa. Los casos que estamos viendo son ambulatorios y con buen estado general”.

Detección temprana y vacuna

Guarino remarcó que la detección temprana de tos convulsa es central y que los casos aparecen cuando se los busca activamente. “Los casos se detectan si los buscamos. Ante una situación de tos o cuando uno sospecha que puede tratarse de tos convulsa, lo que se hace es pedir un estudio del moco, y a partir de ahí se puede confirmar el diagnóstico”, explicó.

La médica hizo especial hincapié en que se trata de una enfermedad de riesgo, especialmente para los bebés. “Afecta sobre todo a los más chiquitos, que es la población en la que genera mayor mortalidad. Históricamente, la tos convulsa era una causa frecuente de muerte en bebés”, recordó y enseguida aclaró que “desde que se incorporó la estrategia de vacunación en embarazadas, esa mortalidad ha disminuido notablemente”.

La vacunación es la principal herramienta de prevención y protección, no solo para los niños, sino para toda la comunidad.

“Es muy importante tener el esquema de vacunación completo en todas las edades”, subrayó la especialista del Materno Infantil. Y explicó: “Muchas veces lo que sucede es que los adultos cursamos la enfermedad de manera más leve, pero somos quienes la transmitimos a los bebés”.

La pediatra recordó que la vacuna contra la tos convulsa se aplica a lo largo de toda la vida. “Se da a los 2, 4 y 6 meses, a los 18 meses, al ingreso escolar, a los 11 años y después los adultos también tenemos que estar vacunados”, enumeró.

En este sentido, la profesional vinculó al brote con la caída en la vacunación: “Cuando hay baja cobertura, hay más casos de estas enfermedades. Por eso se producen los brotes y por eso se insiste tanto en completar los esquemas”.

Ante la aparición de síntomas, dijo, “lo que hay que hacer es consultar al médico. Y los médicos, estando en esta situación de alerta, si el paciente cumple con la definición de caso, pedimos el estudio y ahí se confirma o se descarta”,

Por último, la pediatra apeló a una enseñanza que dejó la pandemia de COVID-19. “Como aprendimos con el COVID, cuando tenemos infecciones respiratorias tenemos que cuidarnos y no ir a lugares donde haya personas de riesgo”, señaló. Y puso el foco nuevamente en los más vulnerables: “En este caso, especialmente bebés chiquitos que todavía no pudieron completar su esquema de vacunación o personas inmunocomprometidas”.

La tos convulsa existe, circula y puede ser grave. La vacunación, una vez más, aparece como la herramienta más efectiva para evitar contagios, proteger a los bebés y cortar la cadena de transmisión.