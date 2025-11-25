PortadaSociedad

Tráfico y demoras en Ruta 2 tras el fin de semana largo

Miles de vehículos abandonan Mar del Plata y la Costa, tras el feriado de la Soberanía Nacional. La vuelta a CABA presenta fuertes demoras en Samborombón y Maipú, complicadas por un incidente vial cerca de La Plata.

El cierre del fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional se tradujo en un caudal vehicular excepcional en las rutas que conectan la Costa Atlántica con el Área Metropolitana de Buenos Aires, con demoras importantes en la siempre transitada ruta 2.

El fenómeno se debe a que Mar del Plata alcanzó un importante número de visitantes, algo celebrado por las autoridades tanto locales como nacionales, en el marco de lo que viene siendo una crisis del sector.

Según datos provistos por la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), el éxodo masivo se concentró este lunes entre las 13 y las 14 horas. En ruta 2, se registraron picos de 2.181 vehículos por hora en Samborombón y 2.017 en Maipú, ambos con dirección a CABA; mientras que en ruta 11, la circulación fue igualmente alta, con 2.217 vehículos que se movilizaron hacia Buenos Aires en ese período.

La intensa afluencia de autos se vio agravada por un siniestro vial. Aubasa informó una reducción de calzada en el kilómetro 46 de la Autovía 2, sentido a CABA, a la altura de El Peligro, cerca de La Plata. Esto está generando importantes demoras y congestión que se extienden desde el kilómetro 50 al 45.

El gran movimiento es la conclusión de un fin de semana exitoso para la ciudad balnearia, que recibió a 158.775 personas, con una ocupación hotelera que superó el 80%, según el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc).

