Podría haber sido una tragedia: matrimonio chocó contra un caballo en ruta 88

Fue a la altura del kilómetro 70. Por el fuerte impacto, el animal murió en el acto.

Un matrimonio oriundo de la localidad bonaerense de Puan salvó su vida tras embestir un caballo con el vehículo en el que viajaban en la ruta 88, en cercanías del paraje Las Toscas, partido de Lobería.

Los integrantes de la pareja sufrieron golpes leves y el automóvil Volkswagen Taos terminó sobre la banquina, con importantes daños.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 70 e intervino personal del Comando de Prevención Rural de General Alvarado y de Vial La Ballenera. Los ocupantes del vehículo, ambos domiciliados en Puan.

El rodado en el que se trasladaba el matrimonio se encontró con varios animales sobre la cinta asfáltica. El conductor logró esquivar a algunos, pero no pudo evitar la fuerte colisión contra el equino que, producto del incidente, murió.