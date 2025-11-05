La Municipalidad de Tordillo informa sobre el veto a la Ordenanza 88/2025, que proponía la creación de la “Banca Ciudadana”

Existen dos razones principales para rechazar la implementación de este nuevo espacio:

La Función Representativa: Se recuerda que la función primordial de los concejales es precisamente representar la voz de los ciudadanos. En un distrito pequeño como Tordillo, los vecinos ya tienen la facilidad de dialogar directamente con sus representantes, siendo esta su responsabilidad principal.

Disponibilidad Actual: Cualquier ciudadano ya tiene la potestad de presentarse en las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD) para expresar sus inquietudes y buscar soluciones por el bien común. Por lo tanto, la creación de una “banca ciudadana” resulta innecesaria y se percibe como una propuesta demagógica.

Esta decisión se fundamenta también en la necesidad de que los concejales dediquen su tiempo a atender las demandas vecinales en cualquier momento que sea requerido y así poder trabajar y representar a los ciudadanos que los eligieron a través del voto.

Creemos profundamente en la democracia y en la participación ciudadana a través de quienes asumieron su compromiso de trabajar para el bien común.

La Municipalidad continuará trabajando para fomentar el diálogo y el bienestar de la comunidad, priorizando siempre el contacto directo y la responsabilidad de los concejales en su labor diaria.