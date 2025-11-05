PortadaTordillo

La Municipalidad de Tordillo informa sobre el veto a la Ordenanza 88/2025, que proponía la creación de la “Banca Ciudadana”

Existen dos razones principales para rechazar la implementación de este nuevo espacio:

La Función Representativa: Se recuerda que la función primordial de los concejales es precisamente representar la voz de los ciudadanos. En un distrito pequeño como Tordillo, los vecinos ya tienen la facilidad de dialogar directamente con sus representantes, siendo esta su responsabilidad principal.

Disponibilidad Actual: Cualquier ciudadano ya tiene la potestad de presentarse en las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD) para expresar sus inquietudes y buscar soluciones por el bien común. Por lo tanto, la creación de una “banca ciudadana” resulta innecesaria y se percibe como una propuesta demagógica.

Esta decisión se fundamenta también en la necesidad de que los concejales dediquen su tiempo a atender las demandas vecinales en cualquier momento que sea requerido y así poder trabajar y representar a los ciudadanos que los eligieron a través del voto.

Creemos profundamente en la democracia y en la participación ciudadana a través de quienes asumieron su compromiso de trabajar para el bien común.

La Municipalidad continuará trabajando para fomentar el diálogo y el bienestar de la comunidad, priorizando siempre el contacto directo y la responsabilidad de los concejales en su labor diaria.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni, quien asumió la Jefatura de Gabinete en lugar de Francos

Política EconomiaPortada

Escrutinio definitivo: La Libertad Avanza ganó por 29.354 votos en PBA

Política EconomiaPortadaSociedad

ARBA eximió este año del Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones

Política EconomiaPortada

Ley impositiva: la Provincia baja la Patente y congela el Inmobiliario

Mar del PlataPortadaSociedad

Murio José Marcelo Moscuzza en un accidente en la Autovía 2

PortadaSociedad

ESTE 5 DE NOVIEMBRE, EL CIELO SE ILUMINA CON LA SUPERLUNA DEL AÑO

PortadaSociedad

MADARIAGA: POR LA DELICADA SITUACIÓN ECONÓMICA DEJARÁ DE FUNCIONAR EL REFUGIO MUNICIPAL DE ANIMALES

Política EconomiaPortadaSociedad

Estiman en 5 millones las hectáreas afectadas por las lluvias en la provincia de Buenos Aires

Política EconomiaPortada

Presupuesto 2026: el oficialismo logró dictamen pero postergará su aprobación hasta diciembre

Política EconomiaPortada

LA PROVINCIA ENVÍA ASISTENCIA A BOLÍVAR TRAS EL TEMPORAL

Política EconomiaPortada

Exigen al Ejecutivo explicaciones sobre la capacidad de la Fuerza Aérea para operar los F-16

EspectaculosMar del PlataPortada

La Delio Valdez inaugura ciclo de conciertos en el Polideportivo de Santa Clara del Mar

Mostrar más