Jornada sobre Políticas de Inclusión de Mujeres e Infancias en la Unidad 33 Los Hornos

Con la colaboración de UNICEF

En el marco de las actividades que tienen como objetivo promover la inclusión social para mujeres y niños y niñas que se encuentran en contexto de encierro se llevó a cabo en el día de ayer 27 de noviembre, una jornada en la Unidad Penitenciaria N° 33 Los Hornos.

La jornada fue denominada “Políticas de Inclusión de mujeres e infancias en la Unidad 33” y contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan, la subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal, Nora Calandra, y el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Xavier Areses.

Durante la jornada se presentó un recetario elaborado en conjunto con UNICEF: Una propuesta innovadora para mejorar la alimentación de las madres y niños en contexto de encierro, basada en recetas nutritivas y accesibles.

Además, se realizó una visita al Polo Industrial Textil, donde las mujeres privadas de la libertad efectúan la producción de prendas textiles para personal de salud, mantas para personas en situación de calle y ropa de cama para mujeres con arresto domiciliario. Una iniciativa que busca fomentar la inclusión laboral y el empoderamiento de las internas.

Asimismo hubo una muestra de actividades culturales del Centro de Abordaje Integral (CAI), en la que se hizo foco en la promoción de la salud mental y el bienestar en el ámbito penitenciario.

Acompañaron autoridades de UNICEF e integrantes de la Plana Mayor del SPB, junto a la directora de la Unidad 33, Ana Fajardo.

Cabe destacar que se expusieron stands con la muestra de alimentos elaborados según el recetario, con la participación de una mujer que ha realizado el curso.

De la actividad participaron además:

Verónica Risso Patrón – Oficial de Potección de Derechos de UNICEF Argentina; María Dinard, de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos de UNICEF ; Leandro Gaspari – Subsecretario de la Corte Suprema; Ignacio Nolfi – Defensor Casación Penal PBA; Aníbal Hnatiuk – Presidente del Patronato de Liberados, la Plana Mayor del SPB;

Juanse Strada – Jefe de Gabinete del ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Inti Pérez Aznar – Subsecretario de Justicia; Nazareno Castro – Subsecretario de Control Interno; Pablo Barbuto – Agencia de Asistencia Técnico Legislativa;

Tristan Basile – Director Provincial de Producción, Trabajo y Formación Laboral en Contexto de Encierro;

Waldemar Cubilla – Director Provincial de Abordaje Integral; Luz Laici – Directora Provincial de Control de Gestión (MJUS);

Fiorela Canoni – Directora Provincial de Enlace Comunitario; Lorena Bermúdez – Presidenta de la Comisión de Género (MJUS)

Juan Manuel Repetto – Dirección Provincial de Apoyo Logístico;

Julia Arizmendi – Coordinadora de Proyectos Estratégicos en Materia de Justicia y Política Criminal (MJUS) y las asesoras Josefina Vázquez; Jimena Lacorazza; Lara Malagamba, entre otras autoridades.