GRAL. BELGRANO: Un hombre de 58 años falleció este sábado mientras pescaba

En la zona del puente “El Zapallar”, a la altura del kilómetro 118 de la Ruta 29
El hombre, oriundo de Almagro, se descompensó en el lugar. Cuando arribaron efectivos del Destacamento Vial de Casalins y personal médico del Hospital Municipal de General Belgrano, constataron su muerte.
La Policía Científica realizó las pericias correspondientes y el cuerpo fue trasladado a la morgue de Pila para la autopsia. La Ayudantía Fiscal local inició una investigación por averiguación de causales de muerte.