FATAL SINIESTRO EN LA RUTA 11: FALLECIÓ EFECTIVO POLICIAL

Un accidente ocurrido este viernes en el kilómetro 412 de la Ruta 11 terminó con la vida de un Policía.

De acuerdo a las primeras informaciones, un camión Mercedes Benz chocó a un patrullero. En el interior del móvil viajaba el oficial principal que estaba al frente de la unidad, quien recibió el impacto del lado del acompañante.

La violencia de la colisión provocó la muerte inmediata del efectivo.

Bomberos voluntarios, personal médico del Hospital de Villa Gesell y especialistas de Policía Científica trabajaron en el lugar.

Las pericias intentan establecer cómo se produjo la secuencia del siniestro.