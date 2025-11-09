Descubren una esponja carnívora en las profundidades de la Antártida

El hallazgo se produjo durante una ambiciosa expedición al Océano Austral.

Un equipo internacional de científicos halló 30 especies marinas desconocidas, entre ellas una sorprendente esponja carnívora apodada “bola de la muerte”.

El hallazgo se produjo durante una ambiciosa expedición al Océano Austral, una región de difícil acceso cuyas profundidades siguen guardando secretos sobre la biodiversidad del planeta.

La esponja se caracteriza por su forma blanca, redondeada y recubierta de filamentos armados con diminutos ganchos. A diferencia de las esponjas tradicionales, que se alimentan filtrando el agua, esta especie actúa como un verdadero depredador.

“El cuerpo de la esponja presenta un pedúnculo del que surgen varias ramas, cada una rematada por esferas blancas parecidas a pelotas de ping-pong. Cada gancho funciona como un arma de captura”, explicó a Paris Match el biólogo Javier Cristobo, del Instituto Oceanográfico Español. “Es una forma de carnivorismo muy distinta de la que observamos normalmente en las esponjas”, cerró.