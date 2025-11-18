Anuncian la repavimentación de la autovía 2 en el tramo que une Coronel Vidal con Mar del Plata

Lo informó este lunes el presidente de Aubasa, José Arteaga. El llamado a licitación se realizará en los próximos meses. También se proyecta finalizar la doble mano en la ruta 11 a fines de 2027.

La empresa estatal Aubasa anunció este lunes dos obras claves para Mar del Plata y su conectividad: la repavimentación de la autovía 2 y la doble mano en la 11.

La novedad fue informada por José Arteaga, el presidente de Aubasa, en el marco de la habitual conferencia de prensa que brinda en cada inicio de semana el ministro de Gobierno Bonaerense, Carlos Bianco, quien también estuvo acompañado por Gabriel Katopodis, el titular de la cartera de Infraestructura.

Arteaga expuso una serie de intervenciones finalizadas en el último tiempo en diversas rutas provinciales en el marco del plan de obras 2024-2027, que cuenta con 24 proyectos en sectores estratégicos de la traza bonaerense.

De la misma forma, detalló los trabajos que se encuentran en ejecución y otros que se proyectan en el futuro inmediato. A nivel local, anticipó que, en 2026, se llamará a licitación para finalizar la repavimentación de la autovía 2 en el tramo que conecta Coronel Vidal (Mar Chiquita) con Mar del Plata.

Esta iniciativa, que busca renovar por completo esta vía de gran tránsito turístico, se está implementando por etapas. Comenzó con el tramo La Plata-Dolores y, en la actualidad, se está ejecutando el sector entre Dolores y Maipú, de 70 kilómetros, con una inversión que supera los $23.000 millones.

Ahora se encuentra en proceso de licitación el tramo de la autovía que une Maipú con Coronel Vidal. Luego, de acuerdo al plan de Aubasa, se seguiría con la repavimentación del sector entre Coronel Vidal y Mar del Plata.

Además, entre otras intervenciones previstas por Aubasa, Arteaga anunció que está en carpeta la construcción de un distribuidor en el cruce de la avenida 520 (La Plata) y la ruta 2, un lugar con altos niveles de siniestralidad vial.

Ruta 11

En tanto, en lo que respecta a la ruta 11, Arteaga anunció otro proyecto con impacto en Mar del Plata.

“La idea es terminar para diciembre de 2027 toda la ruta 11 en doble mano, entre Mar del Plata y Esquina de Crotto”, señaló el funcionario. Se trata del sector que conecta a la ruta 11 con la ruta 63, la cual a su vez lleva a la autovía 2.

Hasta el momento, la gestión bonaerense viene ejecutando el doble carril en el trayecto que une Villa Gesell con Mar Chiquita.

En la misma línea, Arteaga sostuvo que está en carpeta completar a partir del año próximo la doble vía en el camino que une Mar de Ajó y Pinamar. No obstante, advirtió que ello estará sujeto a la posibilidad de financiamiento.

“Tener toda la ruta 11 como autovía es un viejo anhelo de la provincia de Buenos Aires”, destacó el presidente de Aubasa.

Y concluyó: “Hace 18 meses presentamos 24 intervenciones que resultan de una fuerte planificación, inversión e innovación tecnológica para mejorar los servicios y la atención al usuario: gracias al compromiso de la Provincia, lo estamos cumpliendo. Somos una empresa pública eficiente y sustentable: no solo no paralizamos ninguna obra, sino que estamos asumiendo constantemente nuevos desafíos”.