Al menos seis municipios bonaerenses llegan a fin de año con sus cuentas en rojo

Varios municipios del interior de la Provincia ya sufren el impacto de la crisis económica y seis de ellos ya declararon la emergencia en ese sentido, producto de la caída de ingresos, el déficit fiscal y la disminución de la coparticipación.

Esta situación pone en jaque la capacidad de esos distritos para sostener funcionamientos habituales, como los servicios municipales, el pago de sueldos y obras de mantenimiento de infraestructura urbana.

Según datos oficiales y reportes institucionales, al menos seis distritos bonaerenses ya han declarado una emergencia económica, financiera y administrativa. Se trata de Azul, Villa Gesell, Guaminí, 9 de Julio, Tapalqué y General Guido

Por eso es que la Provincia incluyó en su proyecto de Presupuesto 2026 y en su solicitud de endeudamiento, una porción destinada al fortalecimiento de los municipios.

Al margen de esa discusión, vinculada a fondos para el año próximo, las seis municipalidades mencionadas enfrentan desafíos para afrontar los compromisos de este ejercicio, especialmente los de diciembre. Los más apremiantes son los sueldos y aguinaldos de los empleados municipales. Varios distritos temen no poder afrontarlos.