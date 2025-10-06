Taiana aceptó debatir con Santilli pero condicionó la fecha a la confirmación judicial de su candidatura

El primer candidato libertario desafió a su par peronista a un debate y el canciller le dijo que podrían empezar por la situación del Garrahan.

El primer candidato a diputado de Fuerza Patria, Jorge Taiana, aceptó el desafío de un debate del oficialista Diego Santilli, pero advirtió que lo podrán hacer cuando la justicia electoral confirme que puede encabezar la lista de la Libertad Avanza.

Al responder el reto a un debate de Santilli, Taiana dijo: “cuando se confirme si realmente vas a ser el candidato que encabece la boleta no tengo problema en debatir, como vos decís donde quieras y cuando quieras”.

Santilli lo había desafiado a Taiana a un debate “donde quiera, a la hora que quiera, como quiera. Nosotros queremos un país en donde se pueda trabajar y vivir en paz. Una Argentina donde la seguridad sea una prioridad y un derecho. Y vos…”.

“¿Por qué no empezamos yendo juntos al Hospital Garrahan y comenzamos a debatir sobre la situación de la salud pública y el desfinanciamiento nacional?, disparó Taiana.

En esa línea, el postulante de Fuerza Patria agregó que “ya que vos ya sos diputado nacional quizás puedas explicar en ese debate porqué apoyaste el veto a la ley de emergencia pediátrica”.

NA.