Otro accidente en el mismo lugar de la Ruta 11 donde por la mañana murió un bebé

A pocas horas del trágico siniestro vial que esta mañana se cobró la vida de un bebé de 2 años, la Ruta 11 volvió a ser escenario de otro accidente en el mismo punto, frente al GADA 601, a la altura del kilómetro 503 de la autovía que une Santa Clara del Mar con Mar del Plata.

El nuevo hecho ocurrió este miércoles al caer la tarde, cuando un vehículo que circulaba por el mismo tramo perdió el control y terminó despistando sobre la banquina. Como consecuencia del impacto, una persona resultó herida y fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal.

Personal de Bomberos, Policía Vial y del SAME trabajó nuevamente en la zona, que permaneció parcialmente cortada durante varios minutos.

Durante la mañana, en ese mismo lugar, un Ford Ka que viajaba desde Santa Clara del Mar hacia Mar del Plata se había despistado e impactado contra una columna de alumbrado público. En ese siniestro murió un bebé de dos años y su madre, que conducía el vehículo, fue trasladada con una fuerte crisis nerviosa.

El nuevo hecho, ocurrido apenas unas horas después, reavivó la preocupación por la peligrosidad del tramo de la Ruta 11.