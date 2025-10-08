Mar del PlataPortadaSociedad

MURIÓ UN BEBÉ DE 2 AÑOS AL CHOCAR UN AUTO CONTRA UNA COLUMNA EN LA RUTA 11

El hecho ocurrió este miércoles a las 8 de la mañana, en el km 503 de la ruta 11, cuando la víctima viajaba en el vehículo con su madre hacia Mar del Plata. Investigan la causas del accidente.
Un bebé de 2 años murió cuando el automóvil en el que se trasladaba con su madre por la ruta 11 chocó contra una columna.
El hecho ocurrió este miércoles a las 8 de la mañana, cuando el vehículo marca Ford Ka en el que viajaba desde Santa Clara del Mar en dirección a Mar del Plata se despistó a la altura del kilómetro 503 e impactó contra un poste de alumbrado.
Como consecuencia de la colisión, el menor falleció en el acto y la conductora sufrió una crisis nerviosa severa, por lo cual debió ser asistida y retirada del lugar junto al cadáver de la víctima, en forma urgente. En ese marco, personal policial y bomberos trabajaron en el lugar.
La conductora, en tanto, fue derivada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para la realización de estudios de mayor complejidad frente a la posibilidad de algunas lesiones internas.
