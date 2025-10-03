IMPORTANTE REUNION RADICAL

El miércoles 1 de Octubre de 2025, por la noche se reunieron los integrantes del Grupo El Globo, con invitados especiales, en una cena de trabajo y discusión política, en el emblemático Restaurant que les da nombre. Presidió la reunión el Ingeniero Luis Migliaro (Pergamino) y fue invitado especial el Senador (mc) y ex Presidente del Comité Nacional de la UCR Dr. Ernesto Sanz. Después de su exposición se generó un interesante debate, analizándose la realidad nacional, provincial y partidaria.

Entre otros se destacó la presencia de los Diputados Nacionales Fabio José Quetglas (Buenos Aires) y Atilio Benedetti (Entre Ríos), el Diputado Nacional (mc) Carlos Fernández, los ex Intendentes Alfredo Irigoin (Laprida), Juan Carlos Valente (Dolores) y Miguel Fernández (Trenque Lauquen, actual Presidente del Comité de Contingencia de la UCR de la Provincia de Buenos Aires), el historiador Oscar Muiño, y los dirigentes Mario Alejandro Scholz, Carlos Pogoriles, Leandro Loñ.