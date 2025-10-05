GRAL. LAVALLE: UN HOMBRE Y SU PERRA FUERON ATACADOS POR UNA YARARÁ

Un ataque de yarará en Las Chacras Gral. Lavalle dejó a un vecino internado en terapia intensiva en Mar de Ajó y su estado es reservado mientras que su perra, murió.

El operativo sanitario incluyó una carrera contrarreloj para conseguir el suero antiofídico, para estabilizarlo.

El hecho encendió las alarmas sanitarias en toda la región, ya que en el momento del accidente no habría disponibilidad de suero antiofídico en los centros de salud locales. Gracias a una rápida gestión de los equipos médicos y del área de Zoonosis, se logró conseguir el antídoto a tiempo y aplicarlo, evitando un desenlace fatal.