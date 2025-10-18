Elecciones 2025: ¿qué se elige el 26 de octubre?

Además de diputados y senadores nacionales, algunas provincias votarán legisladores locales y, en Santiago del Estero, gobernador, vicegobernador y autoridades municipales.

Las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre definirán diputados y senadores nacionales, pero en las provincias que no desdoblaron sus comicios también se elegirán legisladores provinciales y concejales, sumado al caso de Santiago del Estero que, a la vez, vota gobernador.

Las provincias de Tucumán, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, Mendoza y Tierra del Fuego celebrarán elecciones legislativas para renovar cargos nacionales y también provinciales, al no haber desdoblado los comicios locales del calendario nacional.

En Santiago del Estero, en tanto, junto a las legislativas nacionales se llevarán a cabo las elecciones a gobernador, por disposición de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Este es la único distrito que votará gobernador, vicegobernador, tres diputados y tres senadores nacionales y, además, renovará 20 bancas de la Legislatura provincial y 163 comisionados municipales.

Solo en las localidades santiagueñas de Clodomira y Villa Atamisqui, en tanto, se elegirán intendentes y concejales.

Los candidatos a gobernador son cuatro: por el Frente Cívico, Elías Suárez, jefe de Gabinete de la gestión de Gerardo Zamora; en representación a La Libertad Avanza (LLA), Italo Ciocolani, ex miembro del PRO y actual titular de la ANSES santiagueña.

En tanto, Despierta Santiago, una alianza conformada por el radicalismo, el PRO y el Movimiento Viable, postula al actual diputado provincial Alejandro Parnás, mientras la única mujer candidata es Verónica Larcher, miembro del Frente Renovador.

San Luis, Chaco, Salta y Jujuy ya votaron legisladores provinciales el pasado 11 de mayo; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lo propio el 18 del mismo mes.

Misiones, por su parte, celebró los comicios provinciales el 8 de junio, y Santa Fe y Formosa llevaron a cabo sus elecciones el 29 de junio.

Corrientes, por su parte, eligió gobernador el 1° de septiembre, en unos comicios en los que se impuso el radical Juan Pablo Valdés, y renovó la mitad de la Legislatura provincial, al tiempo que Buenos Aires desdobló por primera vez en su historia y llevó a cabo los comicios para legisladores locales el pasado 7 de septiembre.