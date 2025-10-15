Política EconomiaPortada

El Gobierno justificó el recorte de la Zona Fría y la quita de subsidios

El secretario de Energía, Daniel González, dio detalles sobre la reducción gradual de subsidios en las tarifas de luz y gas. El impacto en la Zona Fría.

En el inicio de debate por el Presupuesto 2026, desde el Gobierno nacional insistieron en que se avanzará con la reducción gradual de subsidios en las tarifas de luz y gas, al tiempo que reiteraron la intención de cortar los beneficiarios de la Zona Fría, que abarca a más de 90 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Así lo hizo saber en Diputados el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, que reiteró la intención del oficialismo de reducir el Régimen de Zona Fría, al tiempo que detalló las medidas más importantes para captación de inversiones y la estrategia para la energía en los hogares argentinos.

La denominada ley de leyes del próximo año prevé que los usuarios N1 (altos ingresos) paguen el 100% del costo de la energía; los N2 (bajos ingresos), el 43%; y los N3 (ingresos medios), el 67%. “En total son 9 millones de hogares subsidiados sobre un total de 16 millones. El 60% de la población argentina tiene un subsidio a la energía. Lo que estamos haciendo es reducir el porcentaje subsidiado”, señaló el funcionario. Y destacó que en gas se seguirá un sendero similar: los N1 pagarán el 68%, los N2 el 29% y los N3 el 41% del costo.

Con esta política, la pretensión oficial es reducir el peso de los subsidios energéticos del 0,66% del PBI en 2025 al 0,50% en 2026. “La reducción es importante pero gradual, y forma parte de un cambio de paradigma para alinear el precio que paga el consumidor con el costo real de la energía”, añadió González.

El recorte a la Zona Fría

Cuando presentó el Presupuesto, la Rosada dejó en claro que buscará recortar el beneficio sobre la denominada Zona Fría, que pasó de 850.000 hogares a 4 millones en la administración de Alberto Fernández. Esa ampliación garantizó descuentos de 30% para la mayoría de los hogares y 50% para jubilados, receptores de AUH, asignación por embarazo, seguro de desempleo o electrodependientes.

“Nos parece que esta propuesta de reducción gradual de subsidios es razonable. Es más que en 2023, pero se pudo hacer sin dañar la cobrabilidad de los servicios. La sociedad va entendiendo que el peor escenario es pagar barato pero no tener energía”, señaló antes de referirse al régimen de Zona Fría.

“Nos parece un muy mal régimen, de una muy mala ley: regresiva, deficitaria e injusta. Se subsidia la tarifa completa (cargo fijo) y no el consumo de gas; es decir, si no consumiste igual recibís subsidio”, argumentó el funcionario, al señalar que en el Presupuesto 2026 la Zona Fría se mantendrá, pero sólo para región original del año 2002. Es decir, la provincia de Buenos Aires quedará al margen.

Hoy, lo definido por ley como Zona Fría abarca más del 40% de los usuarios del país,  si se toma una factura de Camuzzi Gas Pampeano de una jubilada que paga total (con impuestos) $30.000 por mes, el descuento por subsidio es en torno a los $21.000. Por lo que si se deja de aplicar el régimen en cuestión, pasaría a abonar $51.000.

“Esto lo paga el 60% restante de la población, que tiene un cargo del 6,5% de su factura, que en este presupuesto elevamos al 7,5%. Esto significa que un jubilado de La Matanza paga un 7,5% más de su factura de gas para subvencionar el 30% de un departamento en Mar del Plata”, graficó. En ese sentido, estimó que la gran mayoría de los usuarios marplatenses, sin ese subsidio, pagaría en el invierno próximo $52.000 o menos.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

PortadaSociedad

Puan: tiene fecha de juicio la mujer acusada de extorsionar a un hombre con fotos íntimas

Política EconomiaPortada

Cómo es la obra hídrica clave para mitigar las inundaciones y que estará en el Presupuesto 2026

Ciencia - SaludPortadaSociedad

Informe de la OMS: la resistencia de las bacterias a los antibióticos esenciales creció más del 40%

PortadaSociedad

La araña de los bananos apareció en Uruguay: ¿podría llegar al AMBA?

Política EconomiaPortada

Trump respaldó a Milei, pero condicionó el apoyo económico al resultado electoral en Argentina

Política EconomiaPortada

La inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22% en lo que va del año

Política EconomiaPortada

Plazo Fijo por Cuenta DNI: con tasa del 48% anual, se posiciona como una herramienta de ahorro

PortadaSociedad

Alertan por impacto del retiro del Estado nacional en la prevención de la fiebre amarilla

PortadaSociedad

Un ladrón ingresó a una vivienda de Madariaga y atacó con una navaja a un niño de 12 años

PortadaSociedad

Accidente fatal en la ruta 56

PortadaSociedad

Hidatidosis | Vínculo responsable: cómo prevenir infecciones transmitidas por animales de compañía

Mar del PlataPolítica EconomiaPortada

Innovación en Mar del Plata: Contará con el primer dispositivo de energía undimotriz en el país

Mostrar más