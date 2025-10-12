El Gobierno genera polémica por un video sobre Colón y los pueblos originarios

La Casa Rosada difundió un material que celebra la llegada de Cristóbal Colón a América y describe a las civilizaciones precolombinas como “barbarie”, provocando críticas en redes sociales.

VIDEO

El Gobierno Nacional conmemoró el Día del Respeto por la Diversidad Cultural que se celebra este 12 de octubre con un polémico video que critica a los pueblos originarios que habitaban la región y destaca la figura de Cristóbal Colón al que le atribuye dar inicio a “un proceso de civilización, orden y progreso”.

“El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia: el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el inicio del continente”, sostiene la voz en off de la pieza audiovisual difundida desde la cuenta de X de Casa Rosada.

En la misma línea, asegura: “Colón supo enfrentar el caos desafiando la adversidad de tierras desconocidas tras una ardua y peligrosa travesías marítima. Navegó durante semanas enfrentando tormentas violentas, la incertidumbre de lo desconocido y el temor de sus propios hombres”.

“Su liderazgo mantuvo firma la expedición frente al riesgo constante de naufragios. Al arribar, encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluiría rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie”, plantea en referencia a las civilizaciones que habitaban el continente americano previo a la conquista.

Asimismo, en plena disputa por la batalla cultural, el video continúa: “Estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundadas en el derecho, la fe cristiana, los valores occidentales promoviendo el orden y sentando las bases del progreso en el Nuevo Mundo”.

“La civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos”, denuncia en otro pasaje del material audiovisual que dura poco más de un minuto y medio y que generó polémica en las redes sociales.

Para concluir, el mensaje, la administración libertaria realiza un llamado a defender “la civilización occidente” que “tanto costó construir” e instaura la polémica contra los sectores de la sociedad que abogan por el respeto a los pueblos originarios.

“En esta fecha no solo recordamos un hecho histórico, conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que nosotros: la civilización occidental porque sin raíces no hay futuro. Hoy más que nunca honremos este legado que tanto costó construir”, concluye.