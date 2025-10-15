DOLORES: DETIENEN A UNA MUJER EN CAUSA POR “TENTATIVA DE HOMICIDIO”

En las últimas horas se concretó la detención de una mujer imputada en la causa caratulada como “Homicidio en grado de tentativa”, en el marco de la investigación por el violento hecho registrado el pasado 24 de agosto en Dolores.

Aquella mañana, una confrontación entre dos hombres derivó en disparos en inmediaciones de calle Islas Malvinas, donde un joven de 32 años resultó herido de bala y debió ser intervenido quirúrgicamente en el hospital local.

Tras las actuaciones judiciales y el avance de la investigación, el Juzgado de Garantías N° 3 dispuso la detención de la imputada. La causa continúa en trámite bajo la órbita de la Justicia.