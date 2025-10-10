Bessent confirmó el auxilio para Argentina: swap por US$ 20 mil millones y compra de pesos

Scott Bessent informó que terminaron las negociaciones con Luis Caputo. Dijo que está “preparado para tomar todas las medidas excepcionales” para estabilizar mercados.

Luego de cuatro días de negociaciones en Washington con el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó este jueves que Estados Unidos ya intervinieron en el mercado de cambios con la compra directa de pesos argentinos y que finalizaron un acuerdo de swap de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central (BCRA), un auxilio financiero crucial para el Gobierno de cara a la recta final para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados ”, señaló Bessent en un largo posteo en su cuenta en X.

“La Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), apoya unánimemente a la Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos”, dijo el influyente secretario de Estado norteamericano, que fue la cara visible de las negociaciones con los funcionarios argentinos. También la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, se involucró directamente en las tratativas.

La reacción de Javier Milei

“Gracias Scott Bessent por su firme apoyo a Argentina, y gracias al presidente Donald Trump por su visión y liderazgo firme. Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”, escribió en sus redes Javier Milei tras conocerse el acuerdo.

“¡Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina…! ¡Viva la libertad carajo!“, fue la reacción de Javier Milei al anuncio de Bessent, con una foto del Presidente junto a Caputo en Nueva York. El acuerdo con Estados Unidos le da aire a la Casa Rosada mientras enfrenta la campaña electoral en medio de turbulencias políticas y económicas.

El anuncio de Bessent

“El Departamento del Tesoro concluyó cuatro días de intensas reuniones con el ministro Caputo y su equipo en Washington. Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de la Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas“, inició Bessent el posteo, tras lo cual desarrolló cómo es el plan acordado con las autoridades, aunque resten conocer detalles de su instrumentación.

La operación del Tesoro con el Santander

Su publicación llegó apenas minutos después de que el banco Santander informara que ejecutó operaciones de compraventa de divisas en nombre del Tesoro de Estados Unidos, con el propósito de intervenir en el mercado cambiario. Una fuente al tanto de la operación admitió que el banco “ejecutó transacciones en nombre del Tesoro norteamericano para fines de intervención cambiaria”.

“Le recalqué a Caputo el liderazgo económico de Donald Trump y Estados Unidos Primero [America First, mantra del presidente republicano], que está comprometido a fortalecer a nuestros aliados que dan la bienvenida al comercio justo y la inversión estadounidense. Sigo escuchando a líderes empresariales estadounidenses que, gracias al liderazgo de Milei, están deseosos de estrechar los vínculos entre las economías estadounidense y argentina”, señaló, lo que abrió la puerta a inversiones norteamericanas en el país, uno de los puntos del acuerdo.

Sin detalles sobre el swap

Respecto al swap de monedas por US$20.000 millones, no dio detalles de cómo se instrumentaría. Una de las alternativas posibles en el menú de instrumentos que tiene el Tesoro era otorgarlo mediante el uso de sus recursos en Derechos Especiales de Giro (DEG), un activo de reserva internacional creado por el FMI. La propia Georgieva, que había mantenido contacto con el secretario del Tesoro, había anticipado la posibilidad de emplear los DEG en el auxilio a la Argentina.

“La administración Trump apoya firmemente a los aliados de Estados Unidos, y con ese fin también conversamos sobre los incentivos a la inversión en Argentina y las herramientas estadounidenses para impulsar con fuerza la inversión en nuestros socios estratégicos.

“Caputo me informó de su estrecha coordinación con el FMI respecto a los compromisos de la Argentina en el marco de su programa. Las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito. Revisamos el amplio consenso político en la Argentina para la segunda mitad del mandato de Milei”, añadió Bessent.

El post de Caputo

Poco después, Caputo le agradeció a través de X por el “apoyo inquebrantable” al país. “Esta semana de arduo trabajo ha establecido una base sólida para los objetivos mutuos que nos hemos fijado. Espero con entusiasmo nuestra reunión la próxima semana, en la que continuaremos trabajando con el mismo espíritu de determinación y colaboración para lograr nuestros objetivos comunes”, escribió el ministro.

El funcionario norteamericano dijo que lo alentó “su enfoque en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo argentino mediante la reducción de impuestos, el aumento de la inversión, la creación de empleo en el sector privado y la colaboración con aliados”.

“A medida que la Argentina se libera del lastre del Estado y deja de gastar para la inflación, grandes cosas son posibles. El éxito de la agenda de reformas de la Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero redunda en el interés estratégico de Estados Unidos”, dijo Bessent, que no dio especificaciones sobre posibles condiciones del auxilio.

“Su éxito debería ser una prioridad bipartidista. Espero con interés la reunión entre Trump y Milei el 14 de octubre, y volver a ver a Caputo al margen de las reuniones anuales del FMI”, completó Bessent, en referencia al encuentro en el Salón Oval entre ambos mandatario el martes próximo.

En su estadía en esta capital, el equipo económico -además de Caputo integrado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili- mantuvo un marcado hermetismo sobre las tratativas con Bessent y con el FMI, que también tiene un rol clave en las negociaciones.

Tras emprender el regreso hoy desde Washington, llegarán a Buenos Aires el viernes, según informó el Palacio de Hacienda. Volverán a la capital norteamericana para participar de la reunión anual del FMI y del Banco Mundial (BM), que comenzará el lunes próximo y culminará el 18 de octubre.

DIB