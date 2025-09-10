Trump no perdona ni a los argentinos y un grupo de deportados viaja hacia Buenos Aires

Todos están acusados de importantes infracciones a la ley federal de Estados Unidos, algunos por violación: el gobierno de Milei intentó silenciarlo.

Un número indeterminado de deportados argentinos, algunos acusados por violaciones, llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en las próximas horas desde los Estados Unidos, por decisión de la Administración Trump.

Así lo informa en Buenos Aires un matutino, según el cual el gobierno de Javier Milei y su embajador ante los Estados Unidos, Alec Oxenford, buscaron infructuosamente mantener el operativo en secreto.

De acuerdo con la versión de Clarín, la Argentina no protestará como lo hicieron otros gobernantes, pero lo cierto es que el país fue colocado en el mismo lugar que Brasil y Venezuela por la administración republicana de los Estados Unidos.

Los deportados llegarán en un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International.

Todos están acusados de importantes infracciones a la ley federal de los Estados Unidos, tales como delitos migratorios, robos y violaciones.

El vuelo hará escalas en Bogotá y en Belho Horizonte (Brasil), con destino final Ezeiza, de acuerdo con una investigación que firma la periodista Natasha Niebieskikwiat.

La cantidad de deportados argentinos estaría en el número de 16, según pudo establecer el diario argentino.

Hasta el momento, fueron deportados más de 300 argentinos de los Estados Unidos, pero todo se mantuvo en secreto, agrega el informe.