España instala hospital de campaña en Venezuela y realiza una nueva contribución de 300.000 euros para los afectados

El avión aterrizará en Valencia, estado Carabobo, con 44 cooperantes y 20 miembros de otras ONG como Médicos del Mundo.

Un equipo de voluntarios socorristas españoles partió este miércoles rumbo a Venezuela con la misión de instalar un hospital de campaña en la ciudad de Valencia para apoyar la atención primaria de emergencia, la asistencia psicológica y procedimientos quirúrgicos y obstétricos tras los potentes terremotos registrados el 24 de junio.

El avión aterrizará en Valencia, estado Carabobo, con 44 cooperantes y 20 miembros de otras ONG como Médicos del Mundo; partieron desde la terminal aérea Adolfo Suárez-Madrid Barajas, según reportaron los diarios El Universal y El Nacional y confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

En el aeropuerto madrileño fueron despedidos por la reina Letizia, quien subrayó la importancia del trabajo que van a realizar teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables. Esto demuestra la respuesta efectiva que tiene España ante la petición de ayuda internacional por parte de Venezuela, afirmó.

La misión principal del equipo, integrado por personal médico, de logística y de apoyo, es desplegar el Hospital de Campaña START en las zonas afectadas por los sismos. La estructura de despliegue rápido está diseñada para comenzar a atender pacientes en apenas 36 horas desde su llegada.

El centro sanitario de emergencia brindará atención médica inmediata a la población afectada, además de garantizar el acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento.

START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias) dispone de un hospital de campaña con capacidad para atender hasta 100 pacientes por día, enfocado en atención primaria. El equipo incluye dos cirujanos, un refuerzo en traumatología y personal de atención psicológica.

Los voluntarios también llevan equipamiento para atender embarazos y urgencias ginecológicas.

La reina de España resaltó que los brigadistas contarán con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como de organizaciones no gubernamentales y empresas colaboradoras que aportarán al desarrollo de la misión humanitaria en Venezuela.

Albares: España realizará una nueva contribución a Venezuela de 300.000 euros

El ministro Albares señaló que se trata de un equipo pluridisciplinar, que es exactamente lo que necesita en estos momentos Venezuela.

Recordó que este hospital ya se desplegó tras el terremoto en Turquía y permite ofrecer atención hospitalaria de alto nivel de los profesionales del sistema sanitario español a los venezolanos en todas las ramas de la medicina.

Además, adelantó que España realizará una nueva contribución de 300.000 euros para trasladar material de refugio, muy necesario para las personas que han perdido sus casas.