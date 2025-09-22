PortadaSociedad

 TRAGEDIA EN VILLA GESELL: PADRE E HIJO MURIERON EN UN INCENDIO

Un trágico incendio se cobró la vida de un hombre y un niño en la madrugada de este lunes en Villa Gesell. El hecho ocurrió cerca de las 04:00 en una vivienda precaria ubicada en la zona de paseo 101 y avenida 27.
Según se informó, el fuego tomó por completo la casa antes de la llegada de los bomberos. Tres dotaciones trabajaron en el lugar, donde lograron rescatar a una mujer y su hija, quienes lograron salir a tiempo y fueron trasladadas al hospital municipal.
Tras sofocar las llamas, los bomberos hallaron en el interior los cuerpos sin vida de un mayor y un menor, que no pudieron escapar del siniestro.
Este lamentable episodio vuelve a golpear a la comunidad geselina, ya que el pasado 12 de septiembre se registró otro incendio similar en el que fallecieron un niño de 5 años y su padre.
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

El Gobierno elimina retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

PortadaSociedad

El peor final: hallaron sin vida al jubilado que llevaba cuatro días desaparecido en Zárate

InternacionalesPortada

Netanyahu responde al anuncio del Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal: “No habrá Estado Palestino”

InternacionalesPortada

Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron al Estado palestino, en un quiebre de la política exterior

Política EconomiaPortada

Milei admitió que la devaluación podría trasladarse a los precios y afectar la actividad económica

Mar del PlataPortadaSociedad

Mató a su hija discapacitada: los atenuantes para no recibir prisión perpetua

PortadaSociedad

Tormenta histórica en La Pampa: granizo y destrozos

Política EconomiaPortada

“¡Qué olor a default!”: el duro posteo de Cristina cuando se cumplen 100 días de su prisión domiciliaria

PortadaSociedad

PROHÍBEN EL USO DE CELULARES EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS A PARTIR DE 2026

Mar del PlataPortada

Por primera vez, dos mujeres conducirán la Universidad Nacional de Mar del Plata

PortadaSociedad

Día de la Primavera: por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre

PortadaSociedad

VIOLENTA ENTRADERA ALTERÓ LA PAZ DE UN PUEBLO DE LA COSTA ATLÁNTICA: “NO QUEREMOS VIVIR CON MIEDO”

Mostrar más