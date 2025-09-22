 TRAGEDIA EN VILLA GESELL: PADRE E HIJO MURIERON EN UN INCENDIO

Un trágico incendio se cobró la vida de un hombre y un niño en la madrugada de este lunes en Villa Gesell. El hecho ocurrió cerca de las 04:00 en una vivienda precaria ubicada en la zona de paseo 101 y avenida 27.

Según se informó, el fuego tomó por completo la casa antes de la llegada de los bomberos. Tres dotaciones trabajaron en el lugar, donde lograron rescatar a una mujer y su hija, quienes lograron salir a tiempo y fueron trasladadas al hospital municipal.

Tras sofocar las llamas, los bomberos hallaron en el interior los cuerpos sin vida de un mayor y un menor, que no pudieron escapar del siniestro.