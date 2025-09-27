PortadaSociedad

Tragedia en Mendoza: murió una mujer tras la caída de un árbol por fuertes vientos

La víctima tenía 37 años y falleció en el acto dentro de su vehículo. El fenómeno del viento Zonda provocó destrozos en toda la provincia.

Una jornada trágica se vivió ayer viernes en Mendoza debido a los intensos vientos que azotaron la provincia. En el departamento de Maipú, una mujer de 37 años perdió la vida cuando un árbol se quebró y cayó sobre el Fiat 1 que conducía. Pese a los intentos de asistencia, falleció en el acto.

El fenómeno climático generó estragos en distintos puntos de la provincia. Según informaron fuentes oficiales, las ráfagas alcanzaron velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora y provocaron la caída de al menos 342 árboles, además de 26 voladuras de techos. Defensa Civil debió desplegar un operativo de emergencia para asistir a los damnificados.

El caso más grave fue el de la mujer fallecida, pero no el único. En Las Heras, un motociclista sufrió la caída de un árbol sobre su cuerpo y debió ser hospitalizado con una fractura expuesta. En San Martín, una adolescente de 13 años también resultó herida en circunstancias similares, mientras que en Maipú un hombre sufrió intoxicación por productos químicos a raíz de un incendio en una fábrica.

Alerta meteorológica: daños en toda la provincia de Mendoza 

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el nivel de Alerta Naranja para Mendoza, San Juan y Córdoba. La advertencia incluye no solo las ráfagas de viento Zonda, sino también posibles tormentas fuertes en las zonas de precordillera y Malargüe.

Este fenómeno provoca además una brusca suba de temperatura, baja humedad y reducción de visibilidad, condiciones que incrementan el riesgo de incendios y accidentes. Las autoridades provinciales recomendaron a la población mantenerse bajo techo, evitar la circulación innecesaria y, en caso de estar en la vía pública, no permanecer cerca de árboles ni estructuras que puedan ceder con el viento.

La tragedia en Maipú encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad de distintas zonas urbanas frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos. El viento Zonda, recurrente en Mendoza, dejó en esta ocasión una víctima fatal y múltiples daños materiales.

PortadaSociedad

