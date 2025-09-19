Ordenamiento habitacional: 59 familias del barrio Arturo Illia firmaron su boleto de compraventa para acceder a la escritura de su hogar

En un acto encabezado por el intendente Juan Pablo García, 59 familias del barrio Arturo Illia dieron un paso fundamental hacia la regularización dominial de sus viviendas.

“Para nosotros, el sueño de la casa propia se completa recién cuando cada familia tiene la escritura en sus manos. Ese papel no es solo un trámite: es seguridad, es tranquilidad, es la certeza de que lo que construyeron con tanto esfuerzo les pertenece para siempre”, dijo el Intendente Juan Pablo García.

Durante la jornada, las familias firmaron sus boletos de compraventa, que les permitirá acceder al terreno en condiciones sumamente accesibles: a un valor muy por debajo del precio de mercado y con cuotas fijas que resultan inferiores al costo de un alquiler. Además, podrán realizar el trámite de escrituración de manera gratuita.

El Intendente también destacó que este avance es el resultado de un trabajo conjunto: “Muchas familias en nuestra ciudad tuvieron que esperar más de 30 años para lograrlo. En este caso, gracias a la creación de un área municipal específica, al acompañamiento del gobierno de la Provincia y al gran trabajo del equipo de la Dirección de Hábitat, ustedes hoy van a dar el primer paso”.

Desde el Municipio subrayaron el compromiso de seguir impulsando políticas de acceso a la tierra, ordenamiento habitacional, agilización de escrituras y continuar fortaleciendo el Programa Mi Hogar.

El acto contó con la presencia del ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien acompañó la firma de los boletos y destacó la importancia de la política habitacional llevada adelante en Dolores.