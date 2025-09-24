Política EconomiaPortada

MÁS DEUDA EN DÓLARES: MILEI NEGOCIA CON ESTADOS UNIDOS UN PRÉSTAMO DE 20.000 MILLONES DE DÓLARES

El presidente Javier Milei inició conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para acceder a un nuevo préstamo por 20.000 millones de dólares, según informó la agencia AFP.
El objetivo sería reforzar las reservas del Banco Central y darle aire al plan económico libertario en medio de la recesión y la caída del consumo. El acuerdo aún está en etapa preliminar y no se conocen detalles sobre las condiciones de financiamiento ni los plazos.
Este eventual crédito se sumaría al endeudamiento ya vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales, lo que genera preocupación por el creciente peso de la deuda externa en un contexto de ajuste y falta de crecimiento económico.
Desde la Casa Rosada no hubo una confirmación oficial, aunque voceros cercanos al Presidente destacan que “el apoyo financiero de Washington es clave para sostener el programa de estabilización”.
La noticia se conoce en un momento de fuerte tensión social, con caída de salarios reales, aumento de la pobreza y protestas de distintos sectores que advierten sobre el impacto del ajuste.
ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

PortadaSociedad

Las chicas desaparecidas en La Matanza fueron halladas muertas en un pozo séptico en Florencio Varela

Política EconomiaPortada

Trump expresó su respaldo a la reelección de Javier Milei en 2027

Política EconomiaPortada

Tras el rechazo a los decretos, el Gobierno nombró nuevas autoridades en el INTA, el INASE y el INV

Política EconomiaPortada

Indec: las ventas en supermercados cayeron 2,1% en julio

PortadaSociedad

Aves comerciales: Senasa realiza controles sanitarios de fiscalización en establecimientos

Política EconomiaPortada

Mauricio Macri, con los candidatos de PRO, negó diálogo con Javier Milei: “Hace más de un año no hablamos”

PortadaSociedad

El Gobierno confirmó el traslado del feriado del 12 de octubre: habrá fin de semana largo

GastronomíaPortadaSociedad

Argentina define al Mejor Sommelier 2025 en un concurso de alcance internacional

PortadaSociedad

Maltrato animal en Berisso: rescataron a un perro desnutrido y detuvieron al dueño

PortadaSociedad

Se autopercibía policía: lo detuvieron por vestir de uniforme y portar una réplica de arma reglamentaria

Política EconomiaPortada

Kicillof: “En octubre hay que elegir a los que no le mienten a nuestro pueblo”

Política EconomiaPortada

El Gobierno elimina retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

Mostrar más