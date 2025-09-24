MÁS DEUDA EN DÓLARES: MILEI NEGOCIA CON ESTADOS UNIDOS UN PRÉSTAMO DE 20.000 MILLONES DE DÓLARES

El presidente Javier Milei inició conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para acceder a un nuevo préstamo por 20.000 millones de dólares, según informó la agencia AFP.

El objetivo sería reforzar las reservas del Banco Central y darle aire al plan económico libertario en medio de la recesión y la caída del consumo. El acuerdo aún está en etapa preliminar y no se conocen detalles sobre las condiciones de financiamiento ni los plazos.

Este eventual crédito se sumaría al endeudamiento ya vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales, lo que genera preocupación por el creciente peso de la deuda externa en un contexto de ajuste y falta de crecimiento económico.

Desde la Casa Rosada no hubo una confirmación oficial, aunque voceros cercanos al Presidente destacan que “el apoyo financiero de Washington es clave para sostener el programa de estabilización”.