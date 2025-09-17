Mar del Plata – Desarmadero clandestino en avenida Colón: autos robados, autopartes y un detenido

La Policía allanó un predio en la avenida Colón al 12100 y encontró vehículos con pedido de secuestro, motores adulterados y piezas de distintos modelos. Un hombre de 32 años fue detenido y trasladado a la Unidad Penal de Batán.

Un desarmadero de autos que funcionaba de manera clandestina a cielo abierto en el barrio La Herradura fue desarticulado tras un allanamiento realizado este lunes, en el que se secuestraron vehículos con pedido de secuestro y se detuvo a un hombre de 32 años.

El hombre quedó imputado por encubrimiento reiterado y por infracción a la Ley 25.761, que regula el desarmado de automotores y la comercialización de sus autopartes.

En el allanamiento realizado en la avenida Colón al 12100 el personal policial de la comisaría 12°, con apoyo de la comisaría primera, halló vehículos y componentes que figuraban con pedidos de secuestro por robo en distintas dependencias policiales de Mar del Plata.

Según la información oficial, entre los elementos incautados se encontraron un Peugeot 206 con motor de un 207 robado en octubre de 2024, un Renault Clío con partes denunciadas como sustraídas en marzo de este año, un motor de Peugeot 206 vinculado a un robo agravado de 2023, y una chapa patente que correspondía a un Peugeot 408 robado en abril de 2024.

Además, se secuestraron seis autopartes (cuatro puertas, un paragolpes y una tapa de baúl de un Renault Megane), tres teléfonos celulares, anotaciones con números de chasis y tres llaves de ignición. Todo quedó a disposición de la fiscal Lorena Hirigoyen, de la fiscalía de Delitos contra la Propiedad Automotor, y del juez de Garantías Gabriel Bombini.

El imputado, un hombre de 32 años, fue notificado de la formación de la causa y posteriormente trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde permanecerá alojado mientras avanza la investigación judicial.