EN EL COMITÉ DE LA UCR SE INFORMARÁ SOBRE LOS LUGARES DE VOTACION

El Sector interno “Futuro Radical” que encabeza el candidato a Senador por “SOMOS BUENOS AIRES” Dr. Carlos Emilio Valente, (Carlitos), ha pedido al Presidente del Comité de la UCR, la apertura de la sede partidaria, lo que se ha logrado luego de varios días de presentada tal petición. Por lo que ese Sector de la Unión Cívica Radical estará en el Comité o Casa Radical de Vucetich 38 (al lado de Chupete) Viernes y Sábado de 11 a 12,30 y de 18 a 20, a fin de indicar a afiliados y simpatizantes si figuran en los padrones y las Mesas y lugares de votación, ya que todas han sido modificadas, y así facilitar la concurrencia de votantes con vista a la elección del próximo Domingo 7 de Septiembre de 2025. También habrá una guardia el día del Comicio.