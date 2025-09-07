Política EconomiaPortada

Elecciones en marcha: con algunas demoras abrieron los comicios en la Provincia

Con expectativas y bajo un fuerte operativo de seguridad, a las 8 de la mañana abrieron las mesas de votación en toda la provincia de Buenos Aires, dando inicio a una nueva jornada electoral. Más de 14 millones de ciudadanos están habilitados para emitir su voto en estos comicios, en los que se eligen legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

La elección bonaerense tiene especial importancia, es una de las votaciones más relevantes por el peso electoral de la provincia, que representa el 37% del padrón nacional y, además, porque marcará el rumbo de cara a las de octubre.

Este domingo, ciudadanos de ocho secciones electorales que agrupan todos los municipios de la provincia de Buenos Aires eligen 23 senadores y 46 diputados. Los municipios están agrupados en divisiones territoriales, lo que significa que votan a sus representantes legislativos según corresponda.

Durante la jornada se espera una participación sostenida, con picos de asistencia hacia el mediodía y las últimas horas antes del cierre de las mesas, previsto para las 18 horas. Desde la Junta Electoral provincial y la Cámara Nacional Electoral se recordó a los votantes la importancia de llevar el documento habilitante y consultar previamente el lugar de votación.

Por su parte, los principales candidatos emitirán su voto durante la mañana y primeras horas de la tarde, en distintos puntos del territorio bonaerense. Se espera que los primeros resultados oficiales comiencen a conocerse alrededor de las 21 horas.

