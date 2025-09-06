Elecciones bonaerenses: a qué hora se conocerán los resultados

Se llevan a cabo este domingo las elecciones bonaerenses para definir unos 1.500 cargos provinciales y municipales. Todos los detalles.

En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevan a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales.

En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses van a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.

En cuanto a diputados y senadores, el territorio bonaerense se divide en ocho Secciones electorales: el conurbano en Primera y Tercera, el interior en Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima y la zona de la capital bonaerense en Octava.

En tanto, como siempre, se espera que con el correr de la jornada electoral se vayan conociendo los resultados del boca de urna.

Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Los primeros resultados de las elecciones legislativas se conocerán a partir de las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después del cierre de los comicios.

La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.

Qué es el boca de urna

Los boca de urna son encuestas que realizan las consultoras políticas durante la jornada de elecciones a las personas que acaban de salir de los establecimientos donde votaron.

Los datos recogidos a través de este servicio no pueden ser publicados en ningún medio, ya que de lo contrario se violaría la Ley nacional, ya que el artículo 71 del Código Nacional Electoral prohíbe “actos de proselitismo público” y “publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre”.

De esta manera, los boca de urna recién pueden ser difundidos de forma legal a las 21 de ese domingo.